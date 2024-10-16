Şenol Sönmez, Türk dizi ve sinema dünyasında yönetmen olarak tanınan başarılı bir isimdir. Dizi ve film yönetmenliği kariyeriyle ön plana çıkan Sönmez, özellikle popüler dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Sönmez'in kariyerindeki başarıları, sinematografiye olan yeteneği ve dizilere kattığı yenilikçi yaklaşımla dikkat çekiyor. Peki, Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

28 Şubat 1980, İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu. İlk olarak yönetmen Tarkan Karlıdağ'ın yanında reji asistanı olarak başladı. Ardından İbrahim Tatlıses'in 'İbo Şov' programında yönetmen yardımcısı olarak devam etti. Tarkan Karlıdağ yönetmenlik yolunda ustasıydı ve çok uzun süre de onunla çalışmaya devam etti. Yönetmenliğe ilk olarak TRT 1'de yayınlanan Gönül Salıncağı ile başlayan, dönemin uzun soluklu dizisi Doktorlar'dan, Unutulmaz'a, Kirli Beyaz'dan İffet'e, Osmanlı Tokadı'ndan, Huzur Sokağı'na kadar çok sayıda dizi çeken genç bir yönetmendir.

Şenol Sönmez ve Hadise