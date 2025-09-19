Semiramis Pekkan kimdir? Semiramis Pekkan kaç yaşında, nereli, Ajda Pekkan'ın kardeşi mi?

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle son dönemde gündemde sıkça konuşuluyor. Müzik ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Semiramis Pekkan, özel hayatıyla birlikte merak konusu haline geldi. Kimdir, nereli ve hangi projelerde yer aldı gibi sorular, internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Semiramis Pekkan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 İstanbul doğumlu, müzik ve sinema dünyasında tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak da bilinen Semiramis Pekkan, sinema kariyerine 1964 yılında "Kara Memed" filmiyle adım atmıştır. Sonrasında pek çok filmde rol alarak oyunculukta önemli bir yer edinmiştir.

1968'de müzik kariyerine başlayan Semiramis Pekkan, iki Altın Plak Ödülü kazanarak başarılarını taçlandırmıştır. Sinema ve müzik hayatını bir süre evlilikleri nedeniyle ara vermiş olsa da, uzun bir aradan sonra müziğe geri dönerek "Bana Yalan Söylediler" adlı şarkıyı yeniden seslendirmiştir. Aynı zamanda, hayatındaki önemli olaylarla, özel yaşamıyla da magazin gündeminde sıkça yer almaktadır.

SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 doğumludur. Bu durumda 2025 yılı itibarıyla 76 yaşındadır. Uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan Pekkan, yıllara rağmen hem müzik hem de oyunculuk alanında varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

SEMİRAMİS PEKKAN NERELİ?

Semiramis Pekkan, Türkiye'nin kültürel zenginliklerine ev sahipliği yapan İstanbul'da doğmuştur. Türk asıllı bir ailede yetişmiş, hem müzik hem de sinema kariyerini bu köklü şehirden başlatmıştır.

SEMİRAMİS PEKKAN EVLİ Mİ?

Semiramis Pekkan'ın özel hayatı iniş çıkışlarla doludur. 1963 yılında henüz 15 yaşındayken ünlü oyuncu Fikret Hakan ile evlenmiş, ancak aynı yıl boşanmıştır. Daha sonra 1978 yılında Milliyet Gazetesi sahibi Ercüment Karacan ile evlenmiş ve bu evlilikten Emir adında bir oğlu olmuştur. Ancak, oğlu ne yazık ki 1984 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu acı kayıp sonrasında 1986 yılında Karacan ile boşanmıştır.

Aynı yıl Hint asıllı İngiliz iş adamı Gulu Lalvani ile evlenmiş ve 1988 yılında Zoran adında bir oğlu olmuştur. 2000 yılında evlilikleri sona ermiş olsa da, birlikte yaşamaya devam etmişlerdir. Bu durum Semiramis'in hayatındaki önemli ilişkilerden bazılarıdır.

SEMİRAMİS PEKKAN KARİYERİ

Semiramis Pekkan'ın kariyeri hem müzik hem de sinema alanlarını kapsar. 1964 yılında Tunç Başaran'ın yönettiği "Kara Memed" filmiyle sinema dünyasına adım atan Pekkan, sonraki yıllarda birçok filmde önemli roller üstlenmiştir. 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak sahneye çıkması, tiyatro alanındaki yeteneğini de ortaya koymuştur.

Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan SEMİRAMİS, iki Altın Plak ödülü kazanarak müzik dünyasında da kendini kanıtlamıştır. Columbia, Odeon ve Kervan Plak gibi önemli plak şirketleriyle çalışmış, üç stüdyo albümü ve pek çok 45'lik plağı bulunmaktadır. Ancak evlilikleri nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kalmış, yıllar sonra "Bana Yalan Söylediler" şarkısını yeniden seslendirerek müziğe dönüş yapmıştır.

Ayrıca, 2004 yılında Phuket Adası'nda yaşanan deprem ve tsunamiden sağ kurtulması, onun hayatındaki önemli olaylardan biridir.