Semih Kılıçsoy kimdir? Futbolcu Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Semih Kılıçsoy, Türk futbolunun parlak geleceği olarak gösterilen genç yeteneklerden biridir. Beşiktaş'ın formasını gururla taşıyan Kılıçsoy, hem altyapı hem de profesyonel kariyerinde önemli adımlar attı. Kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 doğumlu genç ve yetenekli bir Türk millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynayan Semih, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. Futbola küçük yaşlarda başladı ve yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti. Beşiktaş altyapısına 2016 yılında transfer olan Kılıçsoy, burada hızla gelişerek profesyonel sözleşme imzaladı.

2023-24 sezonunda özellikle dikkat çekici performans sergiledi. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu. Ayrıca üst üste dört lig maçında gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti ve sezon içinde 10 gol atarak kulüp tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

Milli takım düzeyinde de çeşitli yaş kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden Semih, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna seçilmiştir.

SEMİH KILIÇSOY KAÇ YAŞINDA?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Henüz çok genç olmasına rağmen profesyonel arenada etkileyici bir kariyere sahip olması, onu Türk futbolunun gelecek vaat eden oyuncularından biri haline getirmiştir.

SEMİH KILIÇSOY NERELİ?

Semih Kılıçsoy, Türkiye doğumlu olup futbola ilk adımlarını Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy gibi İstanbul'un ilçelerinde attı. Futbol hayatına Gaziosmanpaşa Venüs altyapısında başlayan Semih, ardından Arnavutköy Yaylaspor altyapısında devam etti ve 2016 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olarak profesyonel kariyerinin temelini İstanbul'da attı.

SEMİH KILIÇSOY KARİYERİ

Semih Kılıçsoy'un futbol kariyeri, İstanbul'un yerel kulüplerinden Gaziosmanpaşa Venüs'te başladı. Daha sonra Arnavutköy Yaylaspor'da altyapı eğitimini sürdürdü. 2016 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve burada hızla gelişerek U-19 Süper Ligi'nde etkili bir golcü olarak öne çıktı. 2021 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı ve genç yaşına rağmen takımdaki üretkenliğiyle dikkat çekti.

2023-24 sezonunda Beşiktaş A Takımı'nda düzenli olarak forma giymeye başladı ve önemli performans sergiledi. Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı, ligde üst üste dört maçta gol atarak Türk futbol tarihinde önemli bir rekora imza attı. Ayrıca milli takımın çeşitli yaş kategorilerinde Türkiye'yi temsil ederek kariyerinde hızla ilerlemektedir.

Ocak 2024'te Türkiye millî takımına çağrıldı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Özetle, Semih Kılıçsoy genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım bazında önemli başarılar elde etmiş, Türkiye futbolunun parlak geleceği olarak görülen yetenekli bir forvettir.