Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu Kerem Bürsin ile sevgili mi, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Selin Yağcıoğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemde. Peki, Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin ile sevgili olup olmadığı da merak konusu. Ünlü isimle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. Aslen Trabzonlu olan Yağcıoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yağcıoğlu, özellikle Instagram ve diğer dijital platformlarda aktif olarak yer almaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan Selin Yağcıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

SELİN YAĞCIOĞLU NERELİ?

Selin Yağcıoğlu'nun kökeni Trabzon'a dayanmaktadır; ailesi aslen Trabzonludur. Kendisi ise İstanbul'da doğup büyümüştür.

SELİN YAĞCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Yağcıoğlu, günümüzde sosyal medyada içerik üretmektedir. Dijital platformlarda çeşitli videolar ve paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmakta ve influencer olarak kariyerini sürdürmektedir.

SELİN YAĞCIOĞLU KEREM BÜRSİN İLE SEVGİLİ Mİ?

Son bilgilere göre Selin Yağcıoğlu, ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile bir süredir aşk yaşadığı söyleniyor. Daha önce iş insanı Allan Hakko ile iki yıllık bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiyi geçtiğimiz nisan ayında sonlandırmıştır.