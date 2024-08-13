Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim?

Gökhan Çıra kiminle sevgili? Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra kiminle aşk yaşıyor? Selin Ciğerci'den ayrıldıktan sonra Eylül Keleş ile nişanlanıp ayrılan Gökhan Çıra magazin gündeminden düşmüyor. İşte Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ile ilgili merak edilenler…

GÖKHAN ÇIRA SEVGİLİSİ KİM?

Selin Ciğerci ile ayrılığının ardından Eylül Keleş ile nişanlanan Çıra'nın son olarak şarkıcı Alya ile birlikte olduğu söylenmişti. Sonra eski nişanlısı ile barıştığı ortaya çıkan Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Gökhan Çıra'nın Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiaları ilk etapta gerçek gibi gelmese de ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.