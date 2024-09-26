Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği gerekçesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın müdürlüğe çağrıldığı ve burada telefonu alınarak bir odada 3 saat boyunca alıkonulduğu iddiası, tiyatro camiasında büyük bir tartışma başlattı. Olayın detayları sosyal medyada hızla yayıldı ve sanat dünyasında tepki topladı. Alacacı'nın, Karadağlı'nın açıklamalarına yönelik eleştirileri, sanatçılar arasında dayanışma yaratırken, yaşanan bu durum birçok kişinin dikkatini çekti. Peki, Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?

SELÇUK YÖNTEM- TAMER KARADAĞLI OLAYI NEDİR?

Tamer Karadağlı'nın, sanatçılara yönelik sert ifadeleri ve "Çalışmayacaksanız istifa edin" söylemi, tiyatro topluluğunda huzursuzluk yaratmıştı. Alacacı'nın, bu eleştirilerinin ardından müdürlükle yaptığı görüşme sonrası alıkonulması, sanat camiasında büyük bir skandal olarak değerlendirildi. Alacacı'nın, müdürlükte yaşadığı bu durumu kamuoyuna taşıması, sanat dünyasında yankılanırken, birçok sanatçı da bu durumu kınadı.

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