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Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?

Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?
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Ünlü oyuncular Selçuk Yöntem ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olay gündem oldu. Tamer Karadağlı'nın, sanatçılara yönelik sert ifadeleri ve "Çalışmayacaksanız istifa edin" söylemi, tiyatro topluluğunda huzursuzluk yaratmıştı. Bu durum, Selçuk Yöntem'i sinirlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yöntem, tepkisini dile getirdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği gerekçesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın müdürlüğe çağrıldığı ve burada telefonu alınarak bir odada 3 saat boyunca alıkonulduğu iddiası, tiyatro camiasında büyük bir tartışma başlattı. Olayın detayları sosyal medyada hızla yayıldı ve sanat dünyasında tepki topladı. Alacacı'nın, Karadağlı'nın açıklamalarına yönelik eleştirileri, sanatçılar arasında dayanışma yaratırken, yaşanan bu durum birçok kişinin dikkatini çekti. Peki, Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?

SELÇUK YÖNTEM- TAMER KARADAĞLI OLAYI NEDİR?

Tamer Karadağlı'nın, sanatçılara yönelik sert ifadeleri ve "Çalışmayacaksanız istifa edin" söylemi, tiyatro topluluğunda huzursuzluk yaratmıştı. Alacacı'nın, bu eleştirilerinin ardından müdürlükle yaptığı görüşme sonrası alıkonulması, sanat camiasında büyük bir skandal olarak değerlendirildi. Alacacı'nın, müdürlükte yaşadığı bu durumu kamuoyuna taşıması, sanat dünyasında yankılanırken, birçok sanatçı da bu durumu kınadı.

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Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?

Olayın yankıları sürerken, usta oyuncu Selçuk Yöntem'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile geçmişten bugüne değişen yapıyı eleştiren Selçuk Yöntem, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Ergin Orbey, Turgut Özakman, Raik Alnıaçık, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Tamer Levent, Lemi Bilgin... Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?

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