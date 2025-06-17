Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

Selçuk Tepeli'nin biyografisi, hem medya kariyerini hem de eğitim geçmişini merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Uzun yıllar boyunca gazetecilik ve televizyon haberciliği yapan Tepeli, mesleki duruşu ve yorumlarıyla dikkat çekmiştir. İşte, Selçuk Tepeli'nin hayatı, yaşı, memleketi ve kariyeri hakkında detaylar…

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Lisans eğitiminin ardından Fransa'ya giden Selçuk Tepeli, Rennes IEP Üniversitesi'nde (Institut d'Études Politiques de Rennes) Avrupa Birliği, Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Gazetecilik kariyerine dergicilikle başlayan Tepeli, Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi önemli dergilerde yayın yönetmenliği yapmıştır. Daha sonra Habertürk TV'de çalışmaya başlayan Tepeli, burada hem haber yöneticiliği hem de televizyon programcılığı yapmıştır.

2020 yılında Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılması üzerine, Selçuk Tepeli, Ana Haber Bülteni sunuculuğunu devralmış ve "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" gibi içeriklerle izleyiciyle güçlü bir bağ kurmuştur.

SELÇUK TEPELİ NOW TV'DEN KOVULDU MU?

Kulis bilgilerine göre; ayrılık kararı kanal yönetimi tarafından alındı. Gerekçe olarak ise Tepeli'nin özel hayatındaki düzensizlik gösterildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, karar medya kulislerinde geniş yankı buldu.

Selçuk Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasının ardından ana haber bülteninin yeni yüzü olmuştu. 7 Eylül 2020'de ilk kez izleyici karşısına çıkan Tepeli, kısa sürede ekran dili ve yorumlarıyla izleyiciden olumlu geri dönüşler almıştı. Bülten içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de dikkat çeken sunucu, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programla da ekranlara gelmişti.