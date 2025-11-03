Haberler

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu?

Güncelleme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararının yeniden incelenmesi talebine ilişkin itirazını karara bağladı. Peki, bu gelişme Demirtaş'ın serbest kalacağı anlamına mı geliyor? Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM'in hak ihlali tespit ettiği kararı sonrasında tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Aihm, Türkiye'nin, Demirtaş için verilen tahliye kararının Büyük Daire tarafından yeniden değerlendirilmesi yönündeki başvurusunu karara bağladı. Bu kararın ardından kamuoyunda en çok merak edilen soru ise Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı oldu.

AİHM'DEN TÜRKİYE'NİN DEMİRTAŞ BAŞVURUSUNA RED KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), Selahattin Demirtaş hakkında daha önce verdiği hak ihlali ve tahliye kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı değerlendirdi. Ekim ayında yapılan başvuru sonuçlandı ve Aihm, Türkiye'nin itirazını reddetti. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

DEM PARTİ'DEN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Kararın ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Aihm, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha açıkladı. Bilindiği gibi Mahkeme, 8 Temmuz 2025 tarihli kararında Demirtaş'ın Kobanî Davası kapsamında maruz kaldığı haksız tutukluluğu tespit etmiş ve bu tutukluluğun siyasi nedenlerle sürdüğünü belirterek tahliye edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak iktidar, bu karara 8 Ekim'de itiraz etmişti."

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

DEM Parti açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

" Aihm'in bugün aldığı kararla Türkiye'nin itirazı reddedilmiştir. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilen AİHM kararları dikkate alınmalı, 8 Temmuz 2025 tarihli bu kesin karar doğrultusunda derhal serbest bırakılmalıdır."

GEÇMİŞTE NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında Selahattin Demirtaş'a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamıştı. Demirtaş'ın avukatları ise yaklaşık 30 bin sayfalık bu gerekçeli karara karşı 400 sayfalık kapsamlı bir savunma sunmuştu.

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına Türkiye'nin itiraz süresi 8 Ekim'de sona ermişti. Türkiye'nin bu karara itiraz etmemesi halinde kararın kesinleşeceği belirtilmişti. Sürecin ardından AİHM, Türkiye'nin başvurusunu reddederek Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki kararını netleştirmiş oldu.

