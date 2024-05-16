Selahattin Demirtaş kaç yıl hapis cezası aldı, kaç yıl daha hapis yatacak?

Selahattin Demirtaş kaç yıl ceza aldı? 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Peki, Selahattin Demirtaş kaç yıl hapis cezası aldı? Detaylar!

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YIL CEZA ALDI?

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 28 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

MÜEBBET CEZASI 20 YILA İNDİRİLDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA DOSYADA

Demirtaş hakkında ayrıca 'suç işlemeye tahrik'ten 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Newroz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 29 Şubat 2016'da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada halkı kanunlara uymamaya tahrikten 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TOPLAMDA 28 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 28 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.