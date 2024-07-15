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Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek?

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Sela ne zaman okunur? Sala, Arapça kökenli bir terim olup dua anlamına gelir. Müslümanlar, bu terimle Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Allah'tan rahmet dilemektedirler. Sela'nın Türkçe anlamı nedir ve Sela Arapça okunuşu merak ediliyor. Peki, Sela ne zaman okunur, anlamı nedir?

Sela nedir? Sala, methiye (övgü), şefaat dileme, Hz. Ali ve Hz. Muhammed'e dua etme ve hürmet ifadelerini içerir. Kuran'da Ahzab Suresi'nin 56. ayetinde Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirilmesi emredilmiştir. Özellikle Osmanlı kültüründe salavat büyük önem taşımaktadır ve bu sebeple birçok salat metni bu kültürel mirası yansıtmaktadır. Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? Detaylar haberimizdedir…

SELA NE ZAMAN OKUNUR?

Salâ, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) selâm ve övgüdür. Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadislerde Hz. Peygamber'e (s.a.s.) çeşitli durumlarda salât-ü selâm getirilmesi tavsiye edilmiş (el-Ahzâb, 33/56; Tirmizî, De'avât, 65 [3476-3477]; Ebû Dâvûd, Tefrî'u ebvâbi'l-vitr, 23 [1481]) ise de ne asr-ı saâdette ne de ilk dönemlerde camilerde salâ okunmuştur. Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salât getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok salâ metni var olagelmiştir.

Sonuç itibarıyla dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla salâ okunması, güzel bir âdet olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dinî açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.

Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek?

SELA'NIN ANLAMI NEDİR?

Bazı özel günlerde ezândan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; "es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn, ve selâmun ale'l-murselîn, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn" şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: "Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın sevgili kulu, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selâm bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah'adır."

Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek?

SELA'NIN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Sela ezan gibi değildir ve verilmediği zaman kişi günahkar olmaz. Cuma namazı öncesinde sela verme geleneği, insanlara Cuma gününü hatırlatmak amacıyla uygulanır. Peygamberimiz zamanında da 'sela' verilmesi gibi bir uygulama olmamıştır.

Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek?

Sela'nın Türkçe Anlamı

Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir.

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