Şekerpare tarifi! 3 Ağustos Masterchef Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tatlı tarifi! Şekerpare için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şekerpare tarifi oldu. Peki en güzel Şekerpare tatlı tarifi nasıldır? Şekerpare yemeği nasıl yapılır? Şekerpare için gerekli malzemeler nelerdir?

ŞEKERPARE NEDİR?

Şekerpare, Türk mutfağından şerbetli ve hamurlu bir tatlı. Osmanlı mutfağında yer alır.

Hamuru hazırlandıktan sonra, ufak parçalara bölünüp, yuvarlak biçiminde ayırılan Şekerpareleri fırına koymadan önce, üstlerine tuzsuz fındık, fıstık, badem, ceviz vb. kuruyemişlerden birer adet konur.

Çeşitli yapım teknikleri olan Şekerpare'nin, değişmeyen tek özelliği şerbetli olmasıdır; bu nedenle bazı yörelerde adı "Şerbetli kurabiye" olarak da geçer. Farklı bir aroma katmak amacıyla genelde şerbetine az miktarda limon suyu, limon kabuğu rendesi ya da vanilya eklenir.

Malzemeler

4 yumurta sarısı

1 paket yumuşak margarin

125 gr. toz şeker (1 yemek kaşığı 25 gr. tekabul ediyor)

1 limon (kabuğu hamura rendelecek.yarım limon şerbete sıkılacak)

450 gr. un

1 paket vanilya

1 paket kabartmatozu

1 kase bütün fındık içi

Şerbeti için

400 gr. toz şeker (4 su bardağı)

4,5 su bardağı su

Şekerpare tarifi

Önce şerbet hazırlanır. Büyük bir tencereye malzemeler koyularak, kaynamaya başladıktan sonra, orta hararetli ateşte 15 dakika kadar pişirilerek koyulaşması sağlanır. (Baklava şerbeti kadar yoğun değil.) Derin bir kapta margarin ve 125 gram şeker karıştırılır. Yumurta sarıları, limon kabuğunun rendesi eklenerek yoğurulur. 450 gram unun büyük kısmı, kabartma tozu ve vanilya eklenerek hamur tekrar yoğurulur. Kalan un eklenerek hamura iyice yedirilir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak, yuvarlanır ve yağlanmamış tepsiye dizilir. Ortalarına bütün fındık batırılır. 200 dereceye ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirilir. Tatlının bir püf noktası da; şerbetin ılık, tatlının sıcak olmasıdır. (Şerbet tamamen soğuk veya sıcak olmamalı.) Fırından çıkan tatlılar, ılık şerbet tenceresinin içine atılarak şerbeti çekmesi sağlanır. (Şekerpareleri tencerenin içinde birer tur döndürmenizde yeterli gelebiliyor.) Tepsiye dizilen ıslak şekerparelerin üzerine kalan şerbet gezidirilir ve tepsinin üzeri kapatılır. 1 gece şerbette bekleyen tatlı ertesi gün tam kıvamında servise hazır olur.

ŞEKERPARE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı irmik

1/2 su bardağı şeker

1 yumurta

125 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Fındıklar

Şurubu için:

2 su bardağı şeker

2ve 1/2 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Şekerpare kurabiyelerin üzerine koymadan önce şerbeti soğuması gerektiğinden önce şurubu yapmakla başlayın.

Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve çerezleri hazırlamaya başlayın.

Tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. İyice yoğurun.

Fırını önceden 180 ° C'de ısıtın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterli boşluk bırakarak yağlı bir fırın tepsisine koyun.

Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin. Altın rengi olana kadar 25 dakika fırında pişirin.

Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin.

Çay ile servis edebilirsiniz.

ŞEKERPARE TATLISININ PÜF NOKTALARI

Bu kurabiyeler şurup olmadan iyi donar. Böylece kurabiyelerin yarısını tamamen soğuduktan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunları şeker peyniri tatlısı haline getirmek istediğinizde önce eritin. Şurubu hazırlayın, sıcak şurubu soğuk kurabiyelerin üzerine dökün ve şurubu emmelerine izin verin.