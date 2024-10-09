Şehit Sefer Alan kimdir? Kaç yaşında, memleketi neresi?

Sefer Alan kimdir? Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu bildirdi. Peki, Sefer Alan kimdir? Kaç yaşında, memleketi neresi, nerede şehit oldu? Detaylar...

SEFER ALAN KİMDİR?



2001 doğumlu ve bekar olduğu öğrenilen Şehidimiz Sefer Alan'ın memleketinin Elazığ olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

ŞEHİDİMİZ SEFER ALAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN VE NEREDE KILINACAK?

Şehit Sefer Alan'ın naaşı, Elazığ'a getirilerek, Perşembe günü öğle namazının ardından toprağa verilecek.