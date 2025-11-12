Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu kimdir? Memleketi neresi, kaç yaşında?

Şehit Serdar Uslu kimdir? Azerbaycan'da görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında bulunan şehitlerimizin kimliği belli oluyor.

ŞEHİT SERDAR USLU KİMDİR?

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğan Pilot Binbaşı Serdar Uslu, lise eğitimini Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldıktan sonra uzun yıllar boyunca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptı. Görev hayatı boyunca birçok kritik uçuşta yer alan Serdar Uslu, tecrübeli pilotlardan biriydi.

Serdar Uslu, son görevinde Azerbaycan'da bulunan askeri personelin görev dönüşü sırasında C-130 tipi kargo uçağında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü ve kazada Pilot Serdar Uslu şehit oldu.

Şehidimizin acı haberi Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ailesine ulaştırıldı ve evine Türk bayrağı asıldı.