Haberler

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Güncelleme:
Muğla'da şehit Emrah Kuran'ın cenazesinde bazı protokol üyelerinin sohbet edip gülmesi tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "Terbiyesizlik" ve "Hiç mi utanma yok?" gibi sert yorumlara neden oldu.

  • Muğla'da şehit Emrah Kuran'ın cenaze töreninde protokol üyelerinin sohbet ederken güldüğü görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
  • Sosyal medya kullanıcıları görüntülere 'terbiyesizlik' ve 'empati yok' gibi ifadelerle tepki gösterdi.
  • Vatandaşlar devlet törenlerinde daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Muğla'da şehit Emrah Kuran için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan bir görüntü, sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Tören sırasında bazı protokol üyelerinin kendi aralarında sohbet ederken gülmeleri, törende bulunanlar ve görüntüleri izleyen vatandaşların tepkisini çekti.

"HİS YOK, ACI YOK, EMPATİ YOK"

Törenin hüznüne gölge düşüren görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar duruma sert ifadelerle tepki gösterdi. Paylaşımların altında "Terbiyesizlik", "Terbiyesiz herifler gördükçe sinirleniyorum", "His yok, acı yok, empati yok da hiç utanma da mı yok?", "Helva senin evde kavrulmayınca tatlı gelirmiş", "İki dakika insan olun", "Ne şehide ne ölüye saygıları kalmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olayın ardından protokol üyelerine yönelik eleştiriler artarken, vatandaşlar devlet törenlerinde daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

