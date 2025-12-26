Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

13'üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu şehit düştü.

VALİ VE KAYMAKAM DA ORADAYDI

Solhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Arı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı, buradan da tören için ilçe merkezindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Arı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Ahmet Hamdi Usta, Kaymakam Adnan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, askeri erkan, Arı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABANIN AYAĞINDA AYAKKABI YOK

Namazın ardından Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın cenazesi, dualar eşliğinde Yeni Mahalle Bazmana Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Cenaze namazı esnasında şehit babasının ayağında terlik olması dikkat çekti. O ana ilişkin kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cenaze töreninden kareler;