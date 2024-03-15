Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli?
Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün nereli? Detaylar haberimizdedir…
SEHER DÜZGÜN KİMDİR?
Seher Düzgün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.