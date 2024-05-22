Seferberlik Kararnamesi 22 Mayıs Salı 2024! Yeni seferberlik kararları neler?

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması ve Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Resmî Gazete'de 8510 sayılı karar ile yayımlandı.

SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

YENİ SEFERBERLİK KARARLARI NELER?

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.