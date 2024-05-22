Seferberlik Kararnamesi 22 Mayıs Salı 2024! Yeni seferberlik kararları neler?
Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Resmî Gazete'de 8510 sayılı karar ile yayımlandı. Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Resmî Gazete'de 8510 sayılı karar ile yayımlandı.
Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması ve Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Resmî Gazete'de 8510 sayılı karar ile yayımlandı.
SEFERBERLİK NEDİR?
Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.
YENİ SEFERBERLİK KARARLARI NELER?
Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YENİSEFERBERLİK KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Seferberlik Gündem Politika Dünya Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı
İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor