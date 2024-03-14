Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli?
Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? AK Parti tarafından Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sedat Gümüş'ün kim olduğu merak konusu oldu. Sedat Gümüş'ün yaş, memleket ve siyasi geçmişi hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş oldu. Peki, Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli?
SEDAT GÜMÜŞ KİMDİR?
- Sedat Gümüş, 1963 yılında Karaçoban'da doğdu.
- İlk ve orta öğretimini ilçede tamamlayan Gümüş, Erzurum'da dört yıllık Teknik Lise Makine Bölümü'nü bitirdi.
- Karaçoban Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan Gümüş, bir süre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli kulüplerde yönetici olarak çalıştı.
- İyi derecede İngilizce bilen Gümüş, evli ve 7 çocuk babasıdır.
- Sedat Gümüş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı olmuştur.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Karaçoban Belediye Başkanı adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.