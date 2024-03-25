Üye Girişi
Haberler

Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin siyasi gündemi 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. Heyecanla beklenen seçimlere artık sayılı günler kaldı. Seçim sonuçlarından en merak edilen illerden biri de Hatay. Deprem bölgesi Hatay'dan kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? İşte detaylar...

ARADAKİ FARK 10 PUANA YAKIN

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Optimar Araştırma, Hatay'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı yarışı kazanıyor. 8-21 Mart tarihleri arasında 15 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 48.9'luk kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 39'da kaldı. Son dönemlerde pazarlık iddiaları ile gündeme gelen TİP'in adayı Gökhan Zan ise aynı ankette yüzde 5.1'lik kesimden destek alabildi. İşte Hatay anketinden çıkan sonuç;

Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak?

LÜTFÜ SAVAŞ İNADI PAHALIYA PATLIYOR

CHP'nin deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi kentteki belli bir kesimin tepkisini çekti. Tepkilere kulak veren CHP yönetimi iyi bir aday bulamadığı için Savaş'ın adaylığını geri çekemedi ve devam kararı aldı.

CHP 2019'DA YÜZDE 55'LE ALMIŞTI

CHP, 2019 yılında Lütfü Savaş'la girdiği seçimi yüzde 55 ile kazanmıştı. Aynı seçimde AK Parti'nin adayı ise yüzde 42'lik bir kesimden destek almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hatay Gündem Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan tarih verdi! İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli? Mürsel Ayrancı kimdir? CHP Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mürsel Ayrancı kaç yaşında, nereli? Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli? Çağdaş Özgür Yakar kimdir? CHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Çağdaş Özgür Yakar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karaçam kimdir? CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karaçam kaç yaşında, nereli? Fırat Kızılkaya kimdir? CHP Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Fırat Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Rıdvan Şenyurt kimdir? CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şenyurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Mutlu kimdir? CHP Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mutlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Nuri Köksal kimdir? CHP Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Nuri Köksal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title