Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı