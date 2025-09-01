Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Birçok kişi Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yoğun ilgi gösterirken, çekilişte hangi numaraların çıktığı ve ikramiye tutarlarının ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını anbean öğrenebileceğiniz canlı takip ekranı!

OYUNUN TEMEL KURALLARI

• Oyunda üst bölümde 34, alt bölümde 15 numara bulunur.

• Üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara seçilir.

• Bir ya da birden fazla kolon oynanabilir.

• Tek kolonun ücreti: 2 TL.

SEN SEÇ YA DA RASTGELE SEÇİM

• Kolonunu istersen kendi belirlediğin sayılarla oluştur.

• Dilersen "Rastgele" seçeneğini kullanarak sistemin rastgele seçmesini sağlayabilirsin.

• Bayilerde, kuponu kendisi doldurmak istemeyenler için "SEN SEÇ" kutucuğuna işaret ederek rastgele bir 5+1 kombinasyonla oynama şansı var.

SİSTEM OYUNU İLE ŞANSI ARTIR

• Eğer üst bölümden 5'ten fazla veya alt bölümden 1'den fazla sayı seçersen Sistem Oyunu devreye girer ve birden fazla kolon oluşturulur.

• Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde en fazla 15 sayı işaretleyebilirsin.

BİR KOLONDAN FAZLA ÇEKİLİŞ İÇİN "ÇOKLU ÇEKİLİŞ" SEÇENEĞİ

• Aynı kuponu birden fazla çekilişe katılacak şekilde "Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek kullanabilirsin.

OYNAMADAN VAZGEÇME: KOLONU İPTAL ET

• Doldurduğun bir kolonu oynamak istemezsen, "İPTAL" kutucuğunu işaretleyerek o kolonu geçersiz kılabilirsin.

İKRAMİYE ŞANSI: HANGİ GÜN VE NE KADAR KAZANILIR?

• Sayısal Loto, haftada iki kez — Salı ve Pazartesi günleri yapılır.

• Her çekilişte, üst bölümden 34 numara arasından 5, alt bölümden 15 numara arasından 1 çekilir.

• Oynadığın kolonlardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

• 5+1 bilen, büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit paylaşılır.

1 EYLÜL 2025 SAYISAL LOTO SONUCU AÇIKLANDI MI?

• Hayır, 1 Eylül 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları: