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Saruca şehit mi düşüyor? Kuruluş Osman Bala Hatun şehit mi düştü? Yeni bölümde neler olacak?

Saruca şehit mi düşüyor? Kuruluş Osman Bala Hatun şehit mi düştü? Yeni bölümde neler olacak?
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Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 181. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12 Şubat Kuruluş Osman yeni ölüm izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 181. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 181. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12 Şubat Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bundan gayrı ölmek bana, yaşamak size haram!"
Osman Bey'in hedefinde Söğüt var

Osman Bey Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına göz dağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

Saruca şehit mi oluyor?

Osman Bey Söğüt'ü geri almak için Ulugan'a hiç ummadığı bir tuzak kurmaya hazırlanır. Ulugan ise Osman Bey'in Uçlardaki varlığını tamamen bitirmeye kararlıdır. Ulugan, Osman Bey'e nasıl bir darbe vurmaya hazırlanır? Söğüt'ü tekrar kazanmaya çalışırken Saruca şehit mi düşüyor?

Cerkutay ve oğlu Gazi'yi bekleyen akıbet?

Cerkutay ve oğlu Gazi'nin, İlbay'ların elinde esir olması Ülgen'in yüreğini kavurur. Cerkutay ve Gazi'nin akıbeti ne olacaktır? Cerkutay'ın sonu öz kardeşi Altuga'nın elinden mi olacaktır?

Saruca şehit mi düşüyor? Kuruluş Osman Bala Hatun şehit mi düştü? Yeni bölümde neler olacak?

Bala Hatun esir ediliyor

Ulugan, Osman Bey'le uğraşırken Sofia, Bala Hatun ile hesabını görmek için harekete geçer. Sofia, Bala Hatun'u tuzağına nasıl çekecektir? Poena, Sofia'nın planının neresinde yer alacaktır? Bala Hatun düştüğü tuzak sonrası Kayı obasında esir edilir. Bu esaret, Bala Hatun ve Begüm Hatun arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olur. Esarete asla boyun eğmeyen Bala Hatun kurtulmak için büyük bir hamle yapar.

Begüm, Bala Hatun'un ateşe veriyor

Fakat Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacaktır. Begüm Hatun, Bala Hatun'un olduğu kulübeyi ateşe verir. Bala Hatun o yangına ne kadar dayanabilecektir?

Osman Bey için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır!

Osman Bey, Bala Hatun'un olduğu yere gelir ve onu yangından çıkarır. Fakat karşılaştığı manzarayla kahrolur. Bala Hatun, diri diri yanarak şehit mi olmuştur? Gözlerinde intikam ateşi yanan Osman Bey tarifsiz bir acı içindedir. Onun için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

Kuruluş Osman Bala Hatun ve Saruca şehit mi düştü?

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için hızla gelir ve onu yangından çıkarır. Ancak karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşar. Bala Hatun'un diri diri yanarak şehit olup olmadığı büyük bir soru işareti olmuştur.

Kuruluş Osman'da Bala Hatun ve Saruca'nın durumu bu akşam netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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