SARAR 2025 Özeti: Stilden Alışkanlıklara 'Şıklık Haritası'

"Senin SARAR'ın Yok Mu?" ile Sezona Güçlü Bir Başlangıç

İlkbahar & Yaz'25 sezonunda her gardıropta olma hedefiyle "Senin SARAR'ın Yok Mu?" kampanyası hem özel fiyat seçenekleri hem de zamansız ürünleriyle davet ve düğün sezonu görünümlerine eşlik etti. Özellikle Happy Smokin, yelekli ve kuşak–papyonlu alternatifleriyle tüm Türkiye'de yılın en çok satan modeli oldu.

Takım elbiselerde ise klasik tasarımıyla öne çıkan Artemis Resta Takım Elbise, kruvaze kesimiyle dikkat çeken Golden Resta Takım Elbise ve zamansız çizgisiyle Amara Resta Takım Elbise elde ettiği satış performansıyla sezonun dikkat çeken modelleri arasında yer aldı.

Kumaş Odaklı Bir Sezon

Müşterilerin ürün tercihlerinde şıklık kadar kumaş kalitesi ve ürün içerikleri de belirleyici bir faktör oldu. Ürün etiketi okuma ve sürdürülebilir kumaşlara yönelik tüketici eğilimleri artış gösterdi. Kaşmir içeriği ile Howard Kaban, yün içerikleri ile Arta Mont, Saxon Pantolon, Rexford Ceket ve %100 yün içeriği ile Jam Takım Elbise; kalite, kumaş içeriği ve kusursuz kalıplarıyla Sonbahar&Kış'25 sezonun öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

Uzun ömürlü, su geçirmez ve esneklik sunan teknik kumaşlardan üretilen Pelmira ve Belford Trençkot, Sonbahar&Kış'25 sezonunun en çok satan modelleri olurken; esnekliği ile hareket özgürlüğü sunan örme kumaşlardan üretilen Siduri Pantolon, Ely Pantolon, Dyonsus Mont ve Matteo Ceket sezonun en sevilenleri oldu.

Yaşam Alanlarında SAREV İmzası

2025'te şıklık yaşam alanlarına SAREV ile taşınmaya devam etti.İstanbul soğuk havalarda renkli ve yün içerikli throwlara sarılırken, Türkiye genelinde evlerde şakayık ve gül notalarını buluşturan Orange Sweet Oda Kokusu'nun tatlı kokusu hakimdi…

Kaliteli uykuların adresi %100 pamuk içerikleri ve modern tasarımları ile SAREV Mood Comfort Serisi olurken, yılın fark yaratan ürünü pürüzsüz dokusu ve %100 vegan ipek olarak bilinen cupro kumaşıyla Kimera Cupro Nevresim Takımı olarak öne çıktı.

Tüketici Davranışlarında Dönüşüm

2025 yılında trend ve tüketici eğilimleri ile spor-şık ürün yelpazesini genişleten SARAR, sezonlara göre değişen ihtiyaçlara mağazalardaki doğru ürün dengesiyle karşılık verdi.

Türkiye Genelinde Öne Çıkanlar

• Türkiye'de en çok kravat satışı Ankara'da gerçekleşti.

• Evlenen müşterilerin tercihi ağırlıklı olarak şal yaka smokin oldu.

• Kütahya, kol düğmesine en çok ilgi gösteren şehir oldu.

• Slim fit kalıplar en çok İstanbul'da tercih edildi.

• Tatile çıkarken mayo tercihini Robin Yayla x SARAR Plaj Koleksiyonu'ndan yana kullanan şehir İstanbul oldu.

• SARAR mağazalarında kadınların tercihi ceketlerden yana olurken erkekler bu yıl en çok takım elbise satın aldı.

• Kadınlar sarar.com'da en çok siyahı, mağazalarda ise beyazı tercih etti. En çok satılan beden ise hem online hem de mağazalarda 38 oldu.

Stil Bir Tıkla Gardıroplarda

sarar.com ziyaretlerinin %83,4'ü mobil cihazlardan gerçekleşirken, ziyaretçilerin %55,7'si erkek, %44,3'ü kadın oldu. 2025 yılında yayınlanan SARAR mobil uygulama sayesinde moda severler gittikleri her yere şıklığı da beraberinde götürdü.

sarar.com'da erkek koleksiyonunun en çok satan ürünü pamuk içeriğiyle gün boyu konfor sunan Paladium Kot Pantolon olurken; birlikte kusursuz bir kombin oluşturan Pole Elbise ve Pole Ceket, çizgili ve renkli tasarımıyla Matilda Gömlek kadın koleksiyonunun dikkat çeken parçaları arasındaydı.

sarar.com'u Türkiye'den en çok ziyaret eden şehir İstanbul olurken, yurtdışından en çok ziyaret eden ülke ise Almanya oldu.

2025 Yılının Ardından…

2025, SARAR Group için Türkiye'nin değişen stil alışkanlıklarını doğru okuyabilen, tüketiciyle aynı dili konuşan ve her temas noktasında güven veren bir marka olmanın karşılığı oldu. "Senin SARAR'ın Yok Mu?" sloganıyla parlayan 2025 yılı, Türkiye'nin dört bir yanında paylaşılan bir şıklık anlayışına dönüştü.

SARAR Hakkında

Türk hazır giyim sektörünün önemli markalarından SARAR, ticari faaliyetlerine 1944 yılında Eskişehir'de başladı. SARAR bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern fabrikaları ile üretimlerine devam ediyor. Yüksek işçilik kalitesi ve özel dikim ayrıcalığıyla hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla yarışan SARAR, günümüzde 11 ülkede 17 mağaza; Türkiye'de ise 42 şehirde 120'den fazla SARAR konseptli mağazası ve sarar.com online satış sitesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

SAREV Hakkında

SARAR Group'un ev tekstili markası olan SAREV, sektöre ilk adımını 2005 yılının sonlarında atmıştır. SAREV, dünyanın önde gelen markaları Boss Home, Kenzo Home, Lacoste Home ve Olivier Desforges'un ev tekstili ürünlerine konsept mağazalarında yer verirken; aynı markaların Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.