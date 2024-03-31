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Saraçhane nerede? İstanbul Büyükşehir Belediye binasına nasıl gidilir, nerede?

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Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaşanıyor. 31 Mart sabah saatlerinde vatandaşlar sandıklara akın etti. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru tablo kesinleşmeye başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye binasının nerede olduğu araştırılıyor. Saraçhane nerede? İstanbul Büyükşehir Belediye binasına nasıl gidilir, nerede? İşte ayrıntılar...

SARAÇHANE NEREDE?

Saraçhane, İstanbul'da, merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği nokta olan; Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Zeyrek ve Aksaray, doğu-batı doğrultusunda ise Şehzadebaşı ile Kıztaşı arasında kalan semt.

Saraçhane'de Roma ve Erken Bizans döneminde inşa edilmiş en önemli yapı, bazı kaynaklara göre Hadrianus (117-138), başka kaynaklara göre ise Valens döneminde (364-378) yapılmış olan Bozdoğan Kemeri'dir. Saraçhane'nin asıl gelişimi Osmanlı döneminde olmuştur. II. Mehmed İstanbul'un fethinden sonra, bugün onun adıyla anılan semtte kendi külliyesini inşa ettirmiş ve 1475'te İstanbul Saraçhanesi'ni kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden saraçhane'nin 110 bab dükkân olarak kurulduğu biliniyor.

Saraçhane nerede? İstanbul Büyükşehir Belediye binasına nasıl gidilir, nerede?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASINA NASIL GİDİLİR?

Taksim'den Saraçhane'ye giden otobüsler için, Taksim – Şişhane yönünden gelen Unkapanı – Aksaray – Yusufpaşa – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İBB Binası – Fatih Parkı – İstanbul Manifaturacılar Çarşısı – İMÇ – Haşim İşcan Altgeçidi yönüne giden herhangi bir İETT otobüsüne binerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Haliç Metro İstasyonu'ndan toplu taşıma aracı kullanmadan Unkapanı yönünü takip ederek varabilirsiniz. Haliç metrosundan, Saraçhane 15-20 dakikalık yürüme mesafesindedir. Saraçhane'ye yakın mesafede bırakan vapur, metrobüs, tramvay bulunmamakta ancak Saraçahneden geçen minibüs – dolmuş hatları mevcuttur.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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