Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Eylül 2025 Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden biri olan Şans Topu'nda gözler 3 Eylül Çarşamba gününe çevrildi. Peki, 2025 Şans Topu sonuçları duyuruldu mu? Milli Piyango Online üzerinden canlı takip edilebilen çekilişte büyük ikramiye tutarı ve kurallardaki yenilikler de sorgulanıyor. Ayrıca, ikramiyenin devredip devretmediği de şans oyunu tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 20 Haziran 2001 tarihinden bu yana oynatılan şans oyunlarından biridir. Şans Topu (5+1) adıyla bilinen bu oyun, iki farklı sayı grubundan seçilen numaralara dayalıdır.

İlk sayı kümesi 1 ile 34 arasındaki rakamlardan, ikinci sayı kümesi ise 1 ile 14 arasındaki rakamlardan oluşur. Oyuncular, ilk sayı grubundan 5 rakam, ikinci sayı grubundan ise 1 rakam seçerek kuponlarını doldurur.

Her hafta noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler canlı olarak yayınlanır. Çekiliş tamamlandıktan sonra resmi sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde duyurulur. 5+1 kombinasyonunu doğru bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanırken, daha düşük sayıda bilenler de çeşitli kademelerde ikramiye kazanma hakkına sahiptir.

ŞANS TOPUNDA İKRAMİYE KAZANMA KOŞULLARI

Şans Topu oyununda farklı kategorilerde kazanç sağlamak mümkündür. 5+1'i bilenler büyük ikramiyeyi kazanırken, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de daha küçük tutarlarda ödül elde eder.

İkramiyelerin tahsilatı da kazanılan kategoriye göre değişir. 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler ödüllerini loto bayilerinden alabilir. 4+1 ve 5 bilenlerin ikramiyeleri loto bayileri veya Milli Piyango şubeleri üzerinden ödenir. Büyük ikramiyeyi kazanan 5+1 talihlileri ise ödemelerini yalnızca Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden alabilir. Ayrıca kazanılan ikramiyelerin ödeme süresi 1 yıl ile sınırlıdır.

3 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişine dair sonuçlar: