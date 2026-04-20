Şanlıurfa rüzgârı Romanya’da esti: kardeş şehir bağı güçlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Romanya’nın Pite?ti kentinde düzenlenen Lale Senfonisi Festivali’ne katıldı. Programda iki şehir arasındaki kardeşlik bağı yeniden teyit edilirken, kültürel iş birliği mesajları öne çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kardeş şehir Romanya’nın Pite?ti kentinde düzenlenen ve uluslararası düzeyde ilgi gören “Simfonia Lalelelor (Lale Senfonisi)” Festivali’ne katıldı. Her yıl ilkbaharda gerçekleştirilen ve bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan festivalde, Şanlıurfa heyeti de yer alarak iki şehir arasındaki dostluk bağlarını pekiştirdi. Etkinlikte diplomatik temsilciler, siyasetçiler ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ YENİDEN TEYİT EDİLDİ

Program kapsamında daha önce Şanlıurfa’da imzalanan kardeş şehir protokolü, Pite?ti halkı ve uluslararası katılımcıların huzurunda bir kez daha teyit edildi. Bu adım, iki şehir arasındaki iş birliğinin yalnızca resmi düzeyde değil, kültürel ve sosyal alanlarda da güçlenerek devam edeceğinin önemli bir göstergesi oldu. Şanlıurfa heyetinde yer alan Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Erdem de bu sürecin gelişimine katkı sunan isimler arasında yer aldı.

GÜLPINAR’DAN ANLAMLI MESAJLAR VE TANITIM

Festivalin açılışında konuşan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, sözlerine kısa süre önce hayatını kaybeden spor insanı Mircea Lucescu’yu anarak başladı. Gülpınar, sporun toplumları birleştirici gücüne dikkat çekerken, Lale Festivali’nin köklü geçmişine ve kültürel değerine vurgu yaptı. Konuşmasında, Şanlıurfa ile Pite?ti arasındaki ilişkilerin sanat, kültür ve ortak değerler üzerinden daha da gelişeceğini ifade etti. Ayrıca programda Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik değerleri tanıtılarak kentin kültürel zenginliği katılımcılara aktarıldı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VE GELECEK VİZYONU

Şanlıurfa heyeti, organizasyona ev sahipliği yapan Pite?ti Belediyesi başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Yapılan açıklamalarda, iki şehir arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde somut projelerle daha da ileri taşınmasının hedeflendiği belirtildi. Festival, kültürler arası etkileşimi artıran ve uluslararası dostluk bağlarını güçlendiren önemli bir buluşma olarak dikkat çekti.

Haber: Mehmet Güngördü

