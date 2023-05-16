Şanlıurfa milletvekilleri kimler? 28. Dönem Şanlıurfa AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları!

ŞANLIURFA MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Şanlıurfa milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Bekir Bozdağ

Abdulkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevheri Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Mithat Sancar

Ömer Öcalan

Dilan Kunt Ayan

Ferit Şenyaşar

MHP Milletvekilleri:

İbrahim Özyavuz

CHP Milletvekilleri:

Mahmut Tanal