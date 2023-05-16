Şanlıurfa milletvekilleri kimler? 28. Dönem Şanlıurfa AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Şanlıurfa milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Şanlıurfa seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
ŞANLIURFA MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Şanlıurfa milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Bekir Bozdağ
Abdulkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevheri Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:
Mithat Sancar
Ömer Öcalan
Dilan Kunt Ayan
Ferit Şenyaşar
MHP Milletvekilleri:
İbrahim Özyavuz
CHP Milletvekilleri:
Mahmut Tanal
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023