Şanlıurfa'da Karla Rekor Mücadele: 1554 Kilometrelik Yol Ağı Ulaşıma Açıldı

Rekor yağışının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki tüm yolları trafik akışına açarken, aynı başarıyı kırsal mahallelerde de gösterdi. Tüm iş makineleri ve uzman kadro bir günde rekor sayıda köyün yollarını açmayı başardı.

İki gün süren kar yağışı sonrası kent genelinde yaklaşık 780 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sahadaki çalışmalarını artırdı. Zorlu kış şartlarına rağmen ekipler, bir günde rekor bir performans sergileyerek kapalı olan 430 kırsal mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma sağlandı

Başta Siverek, Birecik, Suruç, Hilvan, Haliliye, Karaköprü, Bozova, Eyyübiye ve Viranşehir ilçeleri olmak üzere, dünden bugüne toplam Bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma kazandırıldı. Çok sayıda iş makinesi ve uzman personelin görev aldığı çalışmalarda, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların ulaşım sorunu büyük ölçüde giderildi.

Başkan Gülpınar çalışmaların takipçisi

Kalan kırsal mahalle yollarının da açılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, karla mücadele faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Gece gündüz demeden görev yapan belediye personeli, karla kaplanan yolları yeniden ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetini önledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde "ulaşılmadık mahalle bırakmama" hedefi doğrultusunda karla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.