Haberler

Şanlıurfa'da Karla Rekor Mücadele: 1554 Kilometrelik Yol Ağı Ulaşıma Açıldı

Şanlıurfa'da Karla Rekor Mücadele: 1554 Kilometrelik Yol Ağı Ulaşıma Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, rekor yağış sonrası tüm yolları trafik akışına açmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İki gün süren kar yağışı sonrası yaklaşık 780 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bir günde 430 kırsal mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Toplamda bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma kazandırıldı. Belediye, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor.

Rekor yağışının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki tüm yolları trafik akışına açarken, aynı başarıyı kırsal mahallelerde de gösterdi. Tüm iş makineleri ve uzman kadro bir günde rekor sayıda köyün yollarını açmayı başardı.

İki gün süren kar yağışı sonrası kent genelinde yaklaşık 780 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sahadaki çalışmalarını artırdı. Zorlu kış şartlarına rağmen ekipler, bir günde rekor bir performans sergileyerek kapalı olan 430 kırsal mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Şanlıurfa'da Karla Rekor Mücadele: 1554 Kilometrelik Yol Ağı Ulaşıma Açıldı

Bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma sağlandı

Başta Siverek, Birecik, Suruç, Hilvan, Haliliye, Karaköprü, Bozova, Eyyübiye ve Viranşehir ilçeleri olmak üzere, dünden bugüne toplam Bin 554 kilometrelik yol ağı ulaşıma kazandırıldı. Çok sayıda iş makinesi ve uzman personelin görev aldığı çalışmalarda, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların ulaşım sorunu büyük ölçüde giderildi.

Şanlıurfa'da Karla Rekor Mücadele: 1554 Kilometrelik Yol Ağı Ulaşıma Açıldı

Başkan Gülpınar çalışmaların takipçisi

Kalan kırsal mahalle yollarının da açılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, karla mücadele faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Gece gündüz demeden görev yapan belediye personeli, karla kaplanan yolları yeniden ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetini önledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde "ulaşılmadık mahalle bırakmama" hedefi doğrultusunda karla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif