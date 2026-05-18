İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın da bulunduğu toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.
