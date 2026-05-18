Haberler

Icardi için kader haftası

Icardi için kader haftası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği bu hafta netleşecek. Başkan Dursun Özbek’in yıldız futbolcu ve menajeriyle yapacağı görüşme merakla bekleniyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili kritik hafta başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın durumunu netleştirmek için masaya oturacak.

DURSUN ÖZBEK ICARDI İLE GÖRÜŞECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu hafta Mauro Icardi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak toplantının ardından yıldız futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

“BİZİM İKONUMUZ”

Şampiyonluk kutlamalarının ardından konuşan Dursun Özbek, Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özbek, “Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu, ikonumuz. Galatasaray’a çok şey verdi” dedi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçı sonrası yıldız futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Başkanımız Icardi’nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN”

Okan Buruk, Arjantinli golcüye övgü dolu sözler söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Icardi bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından biri ve çok seviliyor” dedi.

TARAFTARLAR BEKLEMEDE

Galatasaray taraftarı da yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili çıkacak kararı merakla bekliyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler yapılacak görüşmeye çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Fener ve Trabzon'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler

Türkiye'nin imzası Atina'yı karıştırdı! O ülkeyi hain ilan ettiler
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Libya'da çölde 5 gündür kayıp olan genç sağ bulundu

Mucize kurtuluş! Çölde 5 gündür kayıp olan genç sağ bulundu
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu