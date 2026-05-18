Icardi için kader haftası

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili kritik hafta başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın durumunu netleştirmek için masaya oturacak.

DURSUN ÖZBEK ICARDI İLE GÖRÜŞECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu hafta Mauro Icardi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak toplantının ardından yıldız futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

“BİZİM İKONUMUZ”

Şampiyonluk kutlamalarının ardından konuşan Dursun Özbek, Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özbek, “Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu, ikonumuz. Galatasaray’a çok şey verdi” dedi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçı sonrası yıldız futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Başkanımız Icardi’nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN”

Okan Buruk, Arjantinli golcüye övgü dolu sözler söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Icardi bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından biri ve çok seviliyor” dedi.

TARAFTARLAR BEKLEMEDE

Galatasaray taraftarı da yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili çıkacak kararı merakla bekliyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler yapılacak görüşmeye çevrildi.