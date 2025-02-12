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Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 45. Bölüm CANLI izleme linki!

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 45. Bölüm CANLI izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 45. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki konularını araştırıyor.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu ve Bora'nın gelinlik alışverişindeki mutlulukları ekranlara yansırken Hakan, Ayça'ya kendisini affettirmeye çalışıyor. Filiz, Nazan'a karşı altta kalmamak için planlar yaparken Karsu ve Bora'nın düğününe Emel Müftüoğlu damgasını vuruyor. Düğüne katılan gizemli kadın, yanında çocuğu ile birlikte gelmesiyle merak uyandırıyor. Kadının Bora'nın çocuğu olduğunu söylemesi ise, ilişkilerdeki dengelerin değişeceğinin habercisi oluyor.

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 45. Bölüm CANLI izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 44. Bölümünde; Olanları duyan Filiz, neler olduğunu öğrenmek için Karsu'yu sıkıştırır. Herkes bu kadar önemli bir şeyi sakladığı için Karsu'ya kırgındır. Karsu'nun ise tek derdi çocuklarıyla arasını düzeltmektir. Bora, annesini sakinleştirmeye çalışır. Ancak Nazan oğluna hiçbir şekilde yakıştıramadığı Karsu'nun para avcısı olduğuna emindir.Bora'dan hemen boşanmasını ister. Nazan, Karsu'ya para karşılığında evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışır. Yine başarılı olamayınca sert adımlar atmaya karar verir. Bora'nın şirketin yönetim kurulundan kovulmasını sağlar. Ayça, her yerde işi bırakıp ortalıktan kaybolan Hakan'ı arar. Ömer'le evine gitseler de oradan taşınmıştır. Komşudan aldıkları yeni adrese gittiklerinde takım elbiseli Hakan'ı adeta bir malikanede gören Ayça büyük bir şok yaşar.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu'nuSHOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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