Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan'ı tanımayan Karsu, yeni gelen esnafı sıcak karşılarken Atilla ise şok içindedir. Babasını yalnız yakalayıp Karsu'dan uzak durmasını ister. Irmak zor da olsa elindeki bütün delilleri teslim ederek Adnan'ı ihbar eder. İhbar edenin kendisi olduğunu itiraf eden Irmak ve Adnan arasında yüzleşme yaşanır.Atilla'nın boşanır boşanmaz Karsu ile birleşeceğini bilen Reha, onları durdurmak için Hasan'la görüşmek gibi bir takım planlar düşünür. Reha'nın planları düşündüğü gibi işleyecek midir?Hasan'ın kim olduğunu öğrenen Karsu, Filiz'i Hasan'ın kebapçısına girerken görür. Filiz'in görüştüğü Hasan'ın, Atilla'nın babası Hasan olduğunu anlayıp annesinin peşinden kebapçıya girer. Filiz, Karsu'yu Hasan'la tanıştırmaya yeltenirken, Karsu, Hasan ile ilgili bütün gerçekleri anlatmaya başlar.

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.