Sanatçı Güllü öldü mü? Güllü neden, nasıl öldü? Güllü kaç yaşında öldü?

Sanatçı Güllü öldü mü?Türk müziğinin sevilen sesi, yıllarca arabesk ve fantezi türündeki şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Güllü'den gelen son haber herkesi yasa boğdu. Peki, Güllü neden, nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

SANATÇI GÜLLÜ ÖLDÜ MÜ?

Evet, Güllü adlı sanatçı 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü isim, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Ölüm haberini sanatçının aranjörü duyurdu; ardından oğlu da sosyal medyada açıklama yaparak acı kaybı doğruladı.

GÜLLÜ NASIL ÖLDÜ?

Sanatçının ölüm sebebi "balkondan düşme" olarak bildirildi. Olayın ardından kamuoyunda "kaza mı, intihar mı?" soruları gündeme geldi. Ancak Güllü'nün oğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda annesinin intihar etmediğini, bunun elim bir kaza olduğunu belirtti. Olayın kesin nedeni ise adli incelemelerin ardından netleşecek.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

"Güllü neden öldü?" sorusu sosyal medyada ve haber sitelerinde en çok sorulan başlıklardan biri oldu. Şu an için bilinen bilgiler şöyle:

Sanatçı, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Oğlu, intihar söylentilerini yalanladı ve bunun bir kaza olduğunu söyledi.

Olayın gece saatlerinde yaşandığı, sanatçının balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybetmiş olabileceği konuşuluyor.

Resmi adli tıp raporu açıklanmadığı için olayın tüm detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil.

GÜLLÜ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

15 Ekim 1973 doğumlu olan Güllü, 26 Eylül 2025'te hayatını kaybettiğinde 51 yaşındaydı. Bazı haberlerde farklı yaş iddiaları yer alsa da resmi kayıtlara göre sanatçının yaşı 51'dir.

GÜLLÜ KİMDİR?

Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, sahne adıyla "Güllü" olarak tanındı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Henüz 15 yaşında düğün salonlarında sahneye çıkarak müzik hayatına başladı. 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden biri haline geldi. "Kasımpaşalıyım", "Oyuncak Gibi", "Değmezmiş Sana", "Gülüm Var", "Balıkesir Bandırma" ve "Benim Vicdanım Rahat" gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

İki çocuk sahibi olan sanatçı, evliliğinin ardından sahnelere bir süre ara vermiş; 2000 yılında boşanarak müzik kariyerine devam etmişti.

GÜLLÜ KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi dikkate alındığında Güllü, 2025'te vefat ettiğinde 51 yaşındaydı. Bu bilgi hem basın hem de resmi kayıtlarda aynı şekilde geçiyor.

GÜLLÜ NERELİ?

Güllü, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu ve büyüdü. Roman kökenli olduğu bilinen sanatçı, Kasımpaşa'daki çocukluk yıllarını zor şartlar altında geçirdi. Bu nedenle "Kasımpaşalı Güllü" adıyla da anılıyordu.