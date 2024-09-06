Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde gezintiye çıkan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler pes dedirtti. Genç bir çift çevredekilere aldırış etmeden çimlerin üzerinde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Olayın detayları merak ediliyor. Peki, Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Samsun'un Atakum ilçesinde ilişkiye giren çift gündem oldu.

OLAY NEREDE OLDU?

Atakum ilçesindeki yat limanında gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı.