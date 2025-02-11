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Samsun'da okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Samsun'da okul yok mu?

Samsun'da okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Samsun'da okul yok mu?
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Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Samsun'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü, Samsun'da hava durumu nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, Samsun'da okullar tatil mi? Bugün Samsun'da okullar tatil edildi mi? İşte, detaylar…

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, "Samsun'da okullar tatil mi?", "Bugün Samsun'da okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yarın Samsun'da okullar tatil mi? Samsun'da okullar tatil edildi mi? İşte, merak edilenler…

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, Samsun'da kar yağışı etkisini giderek artırdı. 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Samsun'da okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor.

Samsun'da okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Samsun'da okul yok mu?Samsun'da okullar tatil mi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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