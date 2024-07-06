SAMET AKAYDIN KİMDİR? Samet Akaydın kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın'ın hayatı!

Samet Akaydın kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Milli yıldızımız Samet Akaydın kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynadığı gündeme geliyor. Samet Akaydın kimdir? Detaylar haberimizdedir...

SAMET AKAYDIN KİMDİR?

Samet Akaydın,13 Mart 1994 yılında Trabzon'da doğdu. Türk millî futbolcudur. Super League ekiplerinden Panathinaikos forması giymektedir. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Akaydın, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla; Sancaktepe FK, Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.

2022-2023 sezonunun kış transfer sezonunda ise, 3.7 milyon avroluk bedelle Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştur. Bu transfer rakamı ile birlikte, Samet Akaydın Adana Demirspor kulübüne tek seferde en yüksek bonservisi getirerek rekor kırdı.