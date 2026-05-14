Samandağ’daki şantiye yangınında 8 araç kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şantiye içerisinde park halinde bulunan araçlarda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

ŞANTİYE ALANINDAKİ 8 ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde bulunan şantiye sahasında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alanda park halinde bulunan araçlar kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının büyümesi üzerine çevrede paniğe neden olan olayda yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında toplam 8 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

Mahalle sakinleri ise yangının kısa sürede büyümesinin korkuya neden olduğunu ifade etti. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, benzer olayların yaşanmaması için gerekli kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun