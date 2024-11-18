Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun'un kim olduğu merak ediliyor. Son Dönem Faaliyetleri 2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı'nın Başkanı olarak görevine başlayan Uzun, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Demokrat Parti kontenjanından İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuş ve İzmir milletvekili seçilmiştir. Demokrat Parti'den istifa ettiğini duyuran Salih Uzun'un kariyeri ve hayatı hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!

SALİH UZUN KİMDİR?

Mehmet Salih Uzun 1970 yılında Gölcük, Kocaeli'nde doğmuştur. Türk siyaset bilimci, gazeteci ve politikacıdır. 2009 yılında kapanan Anavatan Partisi'nin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Parti'nin (DP) eski genel başkanvekili olarak tanınan Uzun, aynı zamanda Türk Demokrasi Vakfı'nın 2. kurucu genel başkanı, Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi ve 28. Dönem Demokrat Parti İzmir milletvekilidir.

Mehmet Salih Uzun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup, Gazi Üniversitesi'nde siyaset bilimi anabilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Doktora eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamış, "Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku Kısıtları İçerisinde Türkiye'de Seçim İttifakları ve Alternatif İttifak Modelleri" başlıklı tezini sunmuştur.

1993-1997 yılları arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yapan Uzun, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2005-2008 yılları arasında ise Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2008-2009 yıllarında Anavatan Partisi'nin son genel başkanı olarak görev yapmış ve 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongre'de başkanlık görevini üstlenmiştir.

2009 yılında, Anavatan Partisi'nin ve Doğru Yol Partisi'nin Demokrat Parti çatısı altında birleşmesinin ardından Demokrat Parti genel başkanvekili olmuştur. 2010'da bu görevden ayrılarak Demokrat Parti'nin GİK üyesi olmuştur. 2011 yılında ise Demokrat Parti'nin 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olmuştur.

1993-1997 yılları arasında özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü yapan Uzun, 1997-2000 yılları arasında Anadolu Ajansı'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Son Dönem Faaliyetleri 2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı'nın Başkanı olarak görevine başlayan Uzun, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Demokrat Parti kontenjanından İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuş ve İzmir milletvekili seçilmiştir. 18 Kasım 2024 tarihinde Demokrat Parti'den istifa ettiğini duyurmuştur.