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Şakir Paşa Ailesi yeniden yayınlanacak mı?

Şakir Paşa Ailesi yeniden yayınlanacak mı?
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NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, mahkeme kararıyla yayından kaldırılmıştı. Peki, Şakir Paşa Ailesi yeniden yayınlanacak mı? Dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen gelişmeler…

Now TV'nin büyük ilgi gören dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan hukuki süreç nedeniyle bir süre yayından kaldırılmıştı. Ancak son gelişmelere göre, yapım şirketi Medyapım ile aile üyeleri arasında uzlaşma sağlandı ve mahkeme kararıyla dizinin yayın yasağı kaldırıldı. Peki, Şakir Paşa Ailesi yeniden yayınlanacak mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİDEN YAYINLANACAK MI?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, mahkeme kararıyla yayını durdurulmuştu. Ancak, yapım şirketi Medyapım ile aile üyeleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı ve davadan feragat edildi. Bu gelişmeyle birlikte, dizinin yayın yasağı kaldırıldı. NOW TV'nin, dizinin eski bölümlerini yeniden yayınlaması ve yeni bölümlerin tanıtımlarını paylaşması bekleniyor.

Şakir Paşa Ailesi yeniden yayınlanacak mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Şakir Paşa Ailesi yeniden yayınlanacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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