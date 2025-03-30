ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? NOW TV 30 Mart Pazar Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı?

Now Tv'nin heyecan dolu dizisi Şakir Paşa Ailesi, 30 Mart Pazar günü yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada ve arama motorlarında araştırmalara başladı. "Şakir Paşa Ailesi bu hafta neden yok?", "Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme gelirken, dizinin yayın tarihine dair detaylar merak ediliyor. Peki, NOW TV Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi ne zaman yayınlanacak? İşte, Şakir Paşa Ailesi dizisinin son durumu ve beklenen yeni bölümle ilgili son gelişmeler…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU HAFTA YOK MU?

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, 30 Mart 2025 Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin bu hafta yayınlanmama nedeni, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk gelmesi olarak açıklandı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin merakla beklenen 12. bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de NOW TV'de izleyiciyle buluşacak. Bu hafta tekrar bölümü yayınlanan dizide, önümüzdeki bölümde aile sırları, şaşırtıcı gelişmeler ve entrikalar izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.

NOW TV 30 Mart Pazar Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, 12. bölüme ait fragman NOW TV'nin resmi YouTube kanalında yayınlandı. Fragmanda, Şakir Paşa ailesinin iç yüzünü ortaya çıkaracak büyük sürprizler izleyicileri bekliyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI