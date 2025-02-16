Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi son bölümde neler oldu?

Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle aramaları, son dönemin en çok ilgi gören konularından biri haline geldi. Türkiye'nin sanat ve edebiyat tarihine damga vuran Şakir Paşa Ailesi'nin hayatını konu alan belgesel, dikkat çekici anlatımı ve zengin içeriğiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi son bölüm nasıl izlenir ve hangi platformlarda yayınlanıyor? İşte, Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi'den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi'yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM İZLE