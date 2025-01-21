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Şakir Paşa Ailesi'nde duygusal sahne: Füreya Koral'ın torunu, anneannesinin çocukluğunu sevdi

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, dün akşam ekrana gelen özel bölümünde seyirciye duygusal anlar yaşattı. Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat, konuk olduğu dizide anneannesinin çocukluğunu sevdi.

Now ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, özel bölümüyle çok konuşuldu. Şakir Paşa ailesinden, Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat, özel bölümde diziye konuk oldu.

Hatırat için röportaj yapan bir yazarı canlandıran Boyvat konuk olduğu sahnede anneannesinin çocukluğuyla karşı karşıya oynadı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin geçtiği tarihte 3 yaşında olan ve çocuk oyuncu Zeynep Konç tarafından canlandırılan Füreya Koral ile karşılaşan Boyvat, duygusal anlar yaşadı.

Şakir Paşa Ailesi'nde duygusal sahne: Füreya Koral'ın torunu, anneannesinin çocukluğunu sevdi

YENİ BÖLÜM GELİYOR

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin köşk dekorunun yanması sebebiyle çekimlerine ara verilmişti. Dün akşamki özel bölüm sürprizinin ardından dizinin yeni bölümü de pazar akşamı ekrana gelecek.

Şakir Paşa Ailesi'nde duygusal sahne: Füreya Koral'ın torunu, anneannesinin çocukluğunu sevdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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