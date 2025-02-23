Şakir Paşa Ailesi bitti mi, final mi yaptı? Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti? Bu hafta Şakir Paşa Ailesi yok mu?

Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle RTÜK'ün önceki gün 3 kez yayın durdurma cezası verdiği Şakir Paşa Ailesi dizisine bir kötü haber de mahkemeden geldi. Şakir Paşa Ailesi bitti mi, final mi yaptı? Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti? Bu haftaŞakir Paşa Ailesi yok mu?

DİZİ, MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

Ailenin aldırdığı mahkeme kararı nedeniyle dizinin durdurulduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 8 torundan 6'sının açtığı dava sonucu bu kararın alındığı belirtildi.

BU HAFTA SONU DA YAYINLANAMAYACAK

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da gerçekleştirilemeyecek. Dizinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YAYIN AKIŞINDA VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi yayın akışında ve NOW TV izi kategorisi sayfasında yer almıyor.