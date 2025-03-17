ŞAKİR PAŞA AİLESİ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Now TV'nin sevilen dizisi, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 11. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 10. bölüm bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 10. bölümünde ne oldu? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin YENİ bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 11. bölüm fragmanı ve 10. bölümüne ilişkin merak edilenler…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR DİZİSİNİN 10. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Rozali'nin ani ziyareti, köşkte büyük bir etki yaratırken, Aniesi için asıl mücadele şimdi başlar. Cevat'ı İstanbul'a taşınmaktan vazgeçirmeyi başaran Aniesi, köşkte kalmaya karar verir. Ancak bu karar, gerilimi tırmandıran yeni bir çatışmanın fitilini ateşler.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 11. BÖLÜM FRAGMANI

İsmet, Sara ve Hakkiye, Aniesi'yi köşkten göndermek için her yolu denemeye hazırdır. Aile, satılan otelin ardından maddi sıkıntıları geride bırakmış ve kendi içinde yeni bir döneme adım atmıştır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 10. BÖLÜM