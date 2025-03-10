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Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?

Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?
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Popüler dizi Şakir Paşa Ailesi'nin 10. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin hayranları, "Şakir Paşa Ailesi 10. bölümde neler olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri ve Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölüm fragmanını nasıl izleyebileceklerini merak ediyor. Yayınlanan fragmanda, aile içindeki karmaşık ilişkiler ve sürpriz olaylar dikkat çekiyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rozali'nin varlığı Şakir Paşa'yı huzursuz ederken İsmet Hanım başta olmak üzere köşktekilerin gerginliğini artırır. Rozali ise herkesi rahatsız etmekle kalmayacak öfkesini tüm aileden çıkartmak isteyecektir. Cevat, Sümbül'ün ne işler karıştırdığının sonunda farkına varır. Ancak bu yalnızca yeni bir skandalın başlangıcıdır. Devam eden savaş her geçen gün köşkün daralmasına sebep olurken ailenin ne çalışanlarına ne de maddi sıkıntılarına halen bir dermanları yoktur. Köşkün içindeki hesaplaşmalar ve saklanan sırlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerler. Köşke gelen bir haber ise her şeyi değiştirecektir.

Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanı için TIKLAYINIZ.

Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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