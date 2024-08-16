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Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü?

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Sakarya'da yabancı uyruklu bir kişi, maymun çiçeği şüphesi sebebiyle karantinaya alındı. Bu durum, maymun çiçeği hastalığının şehirde görülüp görülmediği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Yetkililer, konu hakkında detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Senegal uyruklu bir kişinin cildinde oluşan kabarıklar nedeniyle maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Merak ediliyor. Vatandaşlar, maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığını ve belirtilerini araştırıyor. İşte detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)

Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas

Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma

Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)

Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

  • Ateş
  • Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge, anüste sivilce veya kabarcığa benzer döküntü.
  • Halsizlik, baş ve sırt ağrısı
  • Öksürük, burun tıkanlığı (solunum yolu problemleri)
  • Üşüme ve titreme
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Monkeypox Karantina 3-sayfa Sakarya Sakarya Gündem 3.Sayfa Gündem Sağlık Haberler

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