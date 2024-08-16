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Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü?

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Senegal uyruklu bir şahsın cildinde kabarıkların bulunması sebebiyle maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü?

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgınla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Sakarya'da yabancı bir uyruklu bir şahsın cildindeki kabarıklardan dolayı maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken iddia kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü?

SAKARYA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ GÖRÜLDÜ MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgınla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Sakarya'da yabancı bir uyruklu bir şahsın cildindeki kabarıklardan dolayı maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken iddia kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

AVRUPA'DA İLK VAKA

Virüs Avrupa'da ilk kez İsveç'te görüldü. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, "Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" ifadelerine yer verdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

• Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)

• Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas

• Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma

• Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)

• Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

• Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge, anüste sivilce veya kabarcığa benzer döküntü.

• Ateş

• Halsizlik, baş ve sırt ağrısı

• Öksürük, burun tıkanlığı (solunum yolu problemleri)

• Üşüme ve titreme

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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