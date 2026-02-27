Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Sakarya'da toplu taşıma aracında yaşanan ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, büyük bir infiale neden oldu. Bir kişi, otobüste yer vermediği gerekçesiyle protez bacak kullanan engelli bir gencin zorla kucağına oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan olay, vatandaşlardan sert tepki topladı.

SKANDAL ANLAR KAMERADA

Olay, bir belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen yaşlı bir adam, ayakta gitmek istemeyerek bir gençten yer istedi. Gencin yer vermemesi üzerine şahıs, gencin kucağına oturdu. Bu anlar diğer yolcular tarafındankayda alındı.

Video kaydında ikili arasında geçen diyalogda protez bacağını gösteren gence, şahsın zorbalığı açıkça gözler önüne seriliyor. Yaşlı adam gencin bacağının protez olduğunu anladığında dageri adım atmayıp,"Söylesene, söylemezsen kaldırırım"diyor.

Genç ile adam arasındaki diyalog şöyle gelişiyor:

Şahıs: "Çatlağım ben, akıllı değilim. Kalkıyor musun?"

Genç: "Kalk bir şey göstereceğim sana. Bakalım o zaman oturacak mısın? Dokun şuraya..." ( Protez bacağını kastediyor)

Şahıs: "Söylesene, söylemezsen kaldırırım"

Genç: "Belki söylemek istemiyorum herkes içinde..."

Şahıs: "Söyleyeceksin, söylemezsen kalkacaksın"

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

@sakaryasondakika isimli hesap tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve yüzlerce yorum aldı. Vatandaşlar, şahsın saygısız ve kaba davranışını kınarken engelli gence destek mesajları yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları:

"Gerçekten çok üzücü bir durum. O gencin yaşadığı travmayı tahmin bile edemiyorum. Saygısızlığın bu kadarı..."

"Yaşlı olması, bir başkasının hakkını gasp etme ve zorbalık yapma hakkı vermez. Engelli bir gence bu şekilde davranılması kabul edilemez."

"Genç kardeşim, dik durduğun için seni tebrik ederim. O adamın yaptığı terbiyesizlik, kendi ayıbıdır. Umarım adalet yerini bulur."

"Otobüslerdeki yer verme meselesi, ne yazık ki sık sık tartışma konusu oluyor. Ancak bu olayda yaşananlar, tartışmanın ötesinde bir insanlık suçudur."