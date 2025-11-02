Heyecanla beklenen yeni diziden paylaşılan tanıtımda, Hidayet'in evinden çıkan Ertan, Önder'den Asya'yı bulmasını talep ediyor. Önder, Ertan'ın neden fikrini değiştirip Hidayet'le iş birliği yapmak istediğini anlamaya çalışırken, Ertan'ın verdiği cevap ikilinin birbirinden bazı sırlar sakladığını ortaya koyuyor. Peki, Sahtekarlar 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Sahtekarlar 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir'in ardında bıraktığı gerçekle Ertan'ın dünyası ters yüz olmuştur. Köklerini ve gerçeğini kaybeden Ertan, annesini bulabilmek uğruna, kurduğu oyuna devam etmeye karar vermiştir. Sıradaki adım ise Asya ile Hidayet Bakizade'nin tanışmasıdır. Asya'yı bu görüşmeye hızla hazırlamak zorundadır. Ama Asya'nın öngörülemezliği her ikisini de tehlikeye atacak kuvvettedir. Asya, Hidayet Bakizade'yi kızı olduğuna ikna edebilecek midir?

Kadir'in öldüğü güne ait trafik cezası, büyük bir soru işareti yaratacaktır. Önder ise Ertan'ın bu cezayı görmesini istememektedir.Ertan babasının kaza geçirdiği gün gerçekte ne olduğunu öğrenebilecek midir?

Taha'nın borcunu ödemek için Ertan'la çalışmaya başlayan Asya her şeyi yoluna koyduğunu sandığı anda Taha'nın açtığı başka bir belayla mücadele etmek zorunda kalır. Üstelik bu kez yardım eli, hiç tahmin etmeyeceği biri tarafından uzatılacaktır.

Hidayet Asya'yı çocuklarıyla tanıştırmakta kararlıdır. Bu tanışma merasimi yeni sırlara ve büyük olaylara gebedir.Babalarının oyununu anlayan Bakizade kardeşlerin yenilmeye hiç niyeti yoktur. Koray'ın hamlesi Ertan'la Asya'nın ve kurdukları oyunun sonu muolacaktır?

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SAHTEKARLAR 4. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sahtekarlar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.