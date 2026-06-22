Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı

Rock müziğin efsane ismi Rod Stewart, sahnede neredeyse bayılma noktasına gelince konsere ara verip oksijen tüpü kullanmak zorunda kaldı.

81 yaşındaki rock yıldızı, Utah’ta gerçekleştirdiği konserde, klasikleşmiş hit şarkısı "Young Turks"ü seslendirirken ayakta durmakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şarkıcının acı çektiği ve nefes almakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Şarkı bittiğinde ayakta kalabilmek için bir paravana tutunan Stewart, görevlilerden acilen oksijen tüpünü getirmelerini istedi. Bir görevli hızla sahneye koşarak sanatçıya oksijen maskesi takarken, arkadan gelen diğer iki görevli ise sendelediği görülen yıldızın boynuna soğuk havlu koydu.

"ŞOV DEVAM ETMELİ"

Aldığı oksijen takviyesi ve kısa bir moladan sonra ayağa kalkan Rod Stewart, seyircilere dönerek şu sözleri sarf etti:

"Şov devam etmeli. Dans etmeye çalışıyordum ama neredeyse bayılacaktım."

Yaşanan gergin anların ardından seyircilerle şakalaşarak ortamı yumuşatan ünlü şarkıcı, bir sonraki hitini sahne basamaklarına oturarak söyleyip söyleyemeyeceğini sordu. Seyircilerin onayını alan ünlü rockçı konserin kalan kısmını bir sandalyede oturarak tamamladı.

SAĞLIK SORUNLARI PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Ünlü sanatçı son dönemde üst üste sağlık problemleri yaşadı.

Geçen ay doktorların ses tellerini dinlendirmesi yönündeki uyarısı üzerine, Las Vegas’taki ünlü Caesars Palace / The Colosseum’da vereceği iki konseri son dakikada iptal eden Stewart bu ayın başlarında da gripten tamamen kurtulabilmesi için doktorunun "biraz daha dinlenme" tavsiyesi vermesiyle Las Vegas’taki bazı şovları ertelemişti.

Larenjit teşhisi nedeniyle Nevada ve Kaliforniya’daki dört konseri iptal edilirken, iki konseri daha ileri bir tarihe ertelenen sanatçının ekibi tarafından Instagram üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Rod Stewart, ne yazık ki bu akşam Kaliforniya, Chula Vista’daki konserini iptal etmek zorunda kalmıştır. Konser alanına gelerek performans sergilemek için her türlü çabayı göstermiş olsa da doktor tavsiyesi ve akut üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı larenjit teşhisi nedeniyle bu akşam sahneye çıkması mümkün olmamıştır."

Rock efsanesi sağlık sorunları gerekçesiyle ABD'nin San Diego şehrinde gerçekleşecek olan konserini iptal ettikten bir gün sonra oğulları ve eşiyle birlikte Dünya Kupası maçında İskoçya'yı desteklerken görülmüştü. İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendiği maçta tribünde olan Stewart hayranlarının yoğun tepkisi ile karşılaşmıştı.